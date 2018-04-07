Ещё
Иностранцы охотятся за скидками на недвижимость в Барселоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранцы охотятся за скидками на недвижимость в Барселоне 

Prian.ru 41 минуту назад
Фото: Prian.ru
Еще прошлым летом рынок недвижимости Барселоны казался неуязвимым. В третьем квартале 2017 года цены на местные квадраты взлетели на 18% в годовом исчислении, по данным Idealista. За последние три года прирост составил 39% — больше, чем в любом другом городе Испании. Например, в Мадриде в третьем квартале стоимость собственности увеличилась на 9%, а за три года — на 17%. По всей Испании эти показатели составили 4% и минус 1% соответственно, пишет Financial Times. Референдум о независимости 1 октября 2017 года затормозил развитие сектора. В последующие за голосованием недели нотариусы и риэлторы отметили спад объемов продаж на 50%, говорит глава и основатель Idealista Хезус Энсинар. В итоге последний квартал 2017-го продемонстрировал рост числа сделок всего на 3,4% в годовом исчислении, тогда как в третьем квартале соответствующий показатель составлял 10,4%. Цены на недвижимость за последние три месяца 2017-го снизились на 1,2%, причем самый значительный спад наблюдался в престижных районах. В Эшампле, например, он составил 4,5%. В последние годы район Эшампле пользуется повышенным спросом у зарубежных покупателей. После проведения референдума их наплыв немного схлынул под воздействием политической неопределенности. Но в феврале и марте 2018 года риэлторы наблюдали рост числа сделок с иностранцами, говорит Хезус Энсинар.
Что выбрать — Барселону или окрестности? Ответ — в нашем видеоролике.
Prian.ru: последние новости
Недвижимость в Испании продолжает дорожать Аренда квартир в Дурресе и Саранде подорожает - прогноз Арендные ставки в Канаде падают после длительного периода резкого роста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия «отделилась» от России511
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР321
Сирия подверглась ракетному обстрелу34
«Началась война с Россией»544
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар28
Видео
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Пожары
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
02:36
Смертельная халатность: как погубили жительницу Ульяновска
Происшествия Статьи
03:33
«Много пуповин»: гинекологи спародировали Бузову
Шоу-бизнес
01:39
Удар по дипломатам: Россию отправили по пути КНДР
США В мире
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
05:28
«Британцам есть что скрывать»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение