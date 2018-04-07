Иностранцы охотятся за скидками на недвижимость в Барселоне

Еще прошлым летом рынок недвижимости Барселоны казался неуязвимым. В третьем квартале 2017 года цены на местные квадраты взлетели на 18% в годовом исчислении, по данным Idealista. За последние три года прирост составил 39% — больше, чем в любом другом городе Испании . Например, в Мадриде в третьем квартале стоимость собственности увеличилась на 9%, а за три года — на 17%. По всей Испании эти показатели составили 4% и минус 1% соответственно, пишет Financial Times . Референдум о независимости 1 октября 2017 года затормозил развитие сектора. В последующие за голосованием недели нотариусы и риэлторы отметили спад объемов продаж на 50%, говорит глава и основатель Idealista Хезус Энсинар. В итоге последний квартал 2017-го продемонстрировал рост числа сделок всего на 3,4% в годовом исчислении, тогда как в третьем квартале соответствующий показатель составлял 10,4%. Цены на недвижимость за последние три месяца 2017-го снизились на 1,2%, причем самый значительный спад наблюдался в престижных районах. В Эшампле, например, он составил 4,5%. В последние годы район Эшампле пользуется повышенным спросом у зарубежных покупателей. После проведения референдума их наплыв немного схлынул под воздействием политической неопределенности. Но в феврале и марте 2018 года риэлторы наблюдали рост числа сделок с иностранцами, говорит Хезус Энсинар. Что выбрать — Барселону или окрестности? Ответ — в нашем видеоролике.