Около 1–2 млн кв м недвижимости планируют построить в Москве вблизи ТПУ

Вблизи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве планируется строительство порядка 1-2 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Работа по оценке градостроительного потенциала прилегающих территорий ведется, но это не значит, что приняты какие-то решения. Пока мы можем точно совершенно говорить об объемах недвижимости, которая в рамках транспортно-пересадочных узлов. Эту работу мы ведем — это порядка 1-2 миллионов квадратных метров недвижимости», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что задачей властей Москвы является создание пешей доступности от объектов жилой и коммерческой недвижимости к существующим и строящимся транспортным магистралям.

«Это будет постепенно, в течение двух-трех лет будут приниматься решения, разрабатываться проекты планировок, все проекты планировок будут проходить публичные слушания, мы будем с жителями обсуждать все эти вопросы», — добавил заммэра.