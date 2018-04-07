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Около 1–2 млн кв м недвижимости планируют построить в Москве вблизи ТПУ
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Около 1–2 млн кв м недвижимости планируют построить в Москве вблизи ТПУ 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Вблизи транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве планируется строительство порядка 1-2 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Работа по оценке градостроительного потенциала прилегающих территорий ведется, но это не значит, что приняты какие-то решения. Пока мы можем точно совершенно говорить об объемах недвижимости, которая в рамках транспортно-пересадочных узлов. Эту работу мы ведем — это порядка 1-2 миллионов квадратных метров недвижимости», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что задачей властей Москвы является создание пешей доступности от объектов жилой и коммерческой недвижимости к существующим и строящимся транспортным магистралям.
«Это будет постепенно, в течение двух-трех лет будут приниматься решения, разрабатываться проекты планировок, все проекты планировок будут проходить публичные слушания, мы будем с жителями обсуждать все эти вопросы», — добавил заммэра.
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