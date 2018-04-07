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Власти усилят контроль за московскими застройщиками, работающими с деньгами дольщиков
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Власти усилят контроль за московскими застройщиками, работающими с деньгами дольщиков 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Московские власти усилят контроль за работой застройщиков, которые работают с привлечением денежных средств дольщиков, сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Все это делается для того, чтобы обезопасить дольщиков и защитить их права, подчеркнул вице-мэр.
В пятницу прошла встреча с представителями Москомстройинвеста, где была рассмотрена работа столичных застройщиков по итогам первого квартала — у кого есть какие нарушения, вопросы, рассказал глава столичного Стройкомплекса.
"Мы видим целый ряд застройщиков, которые у нас сейчас попадают в зону риска. Буквально в ближайшие две недели мы оценим состояние всех этих застройщиков и выйдем на дополнительные проверки. Я буду обращаться и в прокуратуру с просьбой поддержать нас в этих вопросах. Мы эту работу по контролю за застройщиками будем только усиливать", — сказал Марат Хуснуллин.
Заммэра уточнил, что речь идёт о нескольких застройщиках, у которых отчётность не соответсвует нормативам.
"Если будет в отношении них дальнейший риск, то будем действовать по отработанной схеме. Если риска не будет, сделаем замечания, застройщики выплатят штрафы и продолжат работать", — добавил он.
В январе глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев сообщил, что в столице насчитывается около порядка 12 тысяч обманутых дольщиков.
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