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Ряд застройщиков Москвы попадает в зону риска
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Целый ряд застройщиков Москвы попадает в зону риска, заявил Хуснуллин 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Целый ряд столичных застройщиков по итогам проверок властей попадают в зону риска и будут проверяться в ближайшее время с привлечением прокуратуры, об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы с Москомстройинвестом вчера посмотрели по итогам первого квартала работу всех застройщиков, и мы видим целый ряд застройщиков, которые на сегодняшний день попадают в зону риска", — сказал он.
По словам заммэра, в ближайшие недели будут проводиться дополнительные проверки этих застройщиков.
"Я планирую обращаться в прокуратуру, и эту работу по контролю за застройщиками будем только усиливать, чтобы защищать дольщиков", — добавил он.
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