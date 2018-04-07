Целый ряд застройщиков Москвы попадает в зону риска, заявил Хуснуллин

Целый ряд столичных застройщиков по итогам проверок властей попадают в зону риска и будут проверяться в ближайшее время с привлечением прокуратуры , об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

"Мы с Москомстройинвестом вчера посмотрели по итогам первого квартала работу всех застройщиков, и мы видим целый ряд застройщиков, которые на сегодняшний день попадают в зону риска", — сказал он.

По словам заммэра, в ближайшие недели будут проводиться дополнительные проверки этих застройщиков.