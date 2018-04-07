Власти Москвы не принимали решения о строительстве 12 млн кв. м недвижимости вблизи БКЛ и МЦК

м недвижимости вблизи Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работа по оценке градостроительного потенциала вокруг МЦК и БКЛ ведется, пока речь идет о недвижимости в составе транспортно-пересадочных узлов, это 1-2 млн кв. м. В ближайшие два-три года будут приниматься решения. Были слухи о 12 млн кв. м, но по этому поводу никаких решений мы не принимали. Все будет выноситься на публичные слушания, обсуждаться с гражданами», — сказал М. Хуснуллин.