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Власти Москвы не принимали решения о строительстве 12 млн кв. м недвижимости вблизи БКЛ и МЦК
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Власти Москвы не принимали решения о строительстве 12 млн кв. м недвижимости вблизи БКЛ и МЦК 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
м недвижимости вблизи Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Работа по оценке градостроительного потенциала вокруг МЦК и БКЛ ведется, пока речь идет о недвижимости в составе транспортно-пересадочных узлов, это 1-2 млн кв. м. В ближайшие два-три года будут приниматься решения. Были слухи о 12 млн кв. м, но по этому поводу никаких решений мы не принимали. Все будет выноситься на публичные слушания, обсуждаться с гражданами», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на первого заместителя гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберта Суниева, что в зонах влияния БКЛ и МЦК может быть построено около 12 млн кв. м недвижимости, в том числе около 5,6 млн кв.м. жилья.
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