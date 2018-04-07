Власти Москвы намерены усилить контроль за реализацией проектов долевого строительства 

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«На следующей неделе я надеюсь провести совещание (по вопросу завершения строительства ЖК «Царицыно» — прим. Агентства «Москва») с заинтересованными сторонами, разработать дорожную карту и, надеюсь, на следующей неделе мы эту проблему решим. Мы работу по контролю над застройщиками будем только усиливать. Не всем это нравится, но ради дольщиков мы готовы идти на многое и ужесточать контроль», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее арбитражный суд Московской области на заседании 5 апреля 2018 г. признал ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ»), который является застройщиком ЖК «Царицыно» (ул. 6-я Радиальная, вл. 7), банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство, что позволит передать объект незавершенного строительства новому городскому застройщику.