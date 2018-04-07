На масштабный ремонт оренбургских дорог выделили свыше 1,5 млрд рублей

В 2018 году планируется сохранить масштаб реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем федеральных трансфертов регионам России составил почти 31 млрд рублей, финансирование из бюджетов субъектов — 33,8 млрд рублей.

Оренбурге в этом году на реализацию проекта запланировано 1 460 млн рублей из федерального бюджета и из консолидированного бюджета Оренбургской области . Работы проведут на шести объектах дорог федерального значения, 15 объектах дорог регионального и межмуниципального значения и 56 объектах дорог местного значения.

Планируется отремонтировать 110 км оренбургских дорог, построить 4,5 км новых и ликвидировать 20 аварийно-опасных участков.

Также в 2018 году введут в эксплуатацию участок автодороги пр. Северный от Автомобилистов до Гаранькина. Две автомобильные дороги сдадут в 16 микрорайоне Северо-Восточного жилого района Оренбурга — по улице Братьев Хусаиновых (участок дороги от Северного до Саморядова) и по улице Саморядова (участок дороги от Поляничко до Братьев Хусаиновых).