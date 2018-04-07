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Пожар в Уссурийске: причина — загорелась розетка
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Пожар в Уссурийске: причина — загорелась розетка 

Вести.Ru 27 минут назад
Пожар в жилом доме в приморском Уссурийске, жертвами которого стали шесть человек, начался из-за загоревшейся электророзетки.
Сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Артёмовская, поступило в субботу в 5:46 по местному времени. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут, в квартире горели вещи и мебель.
Спасатели вынесли пятерых людей (четыре женщины и ребенок) без признаков жизни. Еще один жилец, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм умер в больнице.
По предварительным данным, загорелась розетка, от которой заряжался мобильный телефон, сообщает "Интерфакс".
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