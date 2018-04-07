Пожар в Уссурийске: причина — загорелась розетка

Пожар в жилом доме в приморском Уссурийске , жертвами которого стали шесть человек, начался из-за загоревшейся электророзетки.

Сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного на улице Артёмовская, поступило в субботу в 5:46 по местному времени. Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут, в квартире горели вещи и мебель.

Спасатели вынесли пятерых людей (четыре женщины и ребенок) без признаков жизни. Еще один жилец, выпрыгнувший с балкона четвертого этажа, от полученных травм умер в больнице.