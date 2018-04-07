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Правительство РФ рассмотрит выделение Приамурью 1 млрд рублей на программу по переселению
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Правительство РФ рассмотрит выделение Приамурью 1 млрд рублей на программу по переселению 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Кабмин рассмотрит выделение Приамурью 1 млрд рублей на программу переселения из аварийного жилья, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак после встречи с губернатором региона Александром Козловым.
"По результатам встречи зампред правительства России дал поручение Министерству финансов РФ проработать вопрос о дополнительном финансировании региональной программы [Переселение граждан из аварийного жилищного фонда] в размере одного миллиарда рублей", — говорится в сообщении правительства Амурской области по итогам встречи.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ Амурской области, новым жильем амурчан обеспечивают в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ее приняли в 2013 году, и включили в нее все многоквартирные дома области, признанные аварийными до 1 января 2012 года — более 1,6 тыс. многоквартирных дома, 7,8 тыс. жилых помещений, в которых проживает 20,2 тыс. амурчан.
"21,5 тыс. кв. метров обеспечено финансированием для переселения граждан из аварийных домов до конца 2018 года. Всего на 1 апреля 2018 года расселено 189,3 тыс. кв. метров — 18,6 тыс. человек", — уточнили ТАСС в ведомстве.
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