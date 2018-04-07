Один человек спасен при ликвидации пожара в квартире жилого дома в центре Москвы

Пожарные спасли одного человека при тушении возгорания, произошедшего в квартире жилого дома в столичном районе Мещанский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

«Пожар произошел квартире на восьмом этаже жилого дома по адресу: ул. Мещанская, д. 14. Было установлено, что на кухне происходило загорание личных вещей и мебели на площади 10 кв. м. В ходе тушения пожара был спасен один человек, в настоящий момент он передан бригаде «скорой помощи» для осмотра», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 10 человек. В настоящее время пожар ликвидирован.