Спрос на элитные новостройки Москвы упал

Исследование: Объем предложения столичных новостроек элитного и премиум-класса в январе-марте упал на 3%

Объем предложения на рынке столичных новостроек элитного и премиум-класса в январе-марте 2018 г. упал на 2,7%, сообщили в пресс-службе компании «Метриум».

«Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I квартала на рынке новостроек премиум— и элитного классов Москвы. Первичные продажи квартир велись в 61 проекте. Объем предложения снизился на 2,7%. Суммарный объем предложения составил порядка 3 тыс. 475 лотов (395,4 тыс. кв. м). Средневзвешенная цена квадратный метр в премиальном классе в рублевом эквиваленте увеличилась на 2,2%, в элитном классе, напротив, уменьшилась на 0,9%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидерскую позицию по числу жилых комплексов премиального сегмента в реализации сохранил за собой Пресненский район. Его доля составила 12,5%. Однако в I квартале 2018 г. первое место с ним разделил район Раменки, который за отчетный период прибавил 2,4%. На втором месте — Замоскворечье. На третьей позиции расположились районы Хорошево-Мневники, Таганский, Беговой и Тверской. Остальные районы занимают по 3,1%. По объему квартир в продаже на первой строчке также расположился Пресненский район — здесь сосредоточена четверть премиального предложения (25,3%, минус 1,1 процентный пункт). На втором месте — Раменки (13,2%, плюс 5,5 процентных пунктов), на третьем — Хорошево-Мневники (10,3%, плюс 6,2 процентных пунктов).

«Примечательно, что по типологии квартир структура предложения премиум-класса довольно равномерна. Немногим больше экспонируется двух— и трехкомнатных лотов — 27,7% (минус 3,8 процентных пунктов) и 26,9% (плюс 2,4 процентных пунктов) соответственно. Доля однокомнатных квартир составила 24% (минус 1,2 процентных пунктов), многокомнатных — 21,4% (плюс 2,5 процентных пунктов). Наибольший объем предложения представлен в объектах, находящихся на начальной стадии строительства — 36,2% (плюс 2,7 процентных пунктов). В домах, введенных в эксплуатацию, на текущий момент экспонируется 23,4% квартир (минус 2 процентных пункта). Незначительно меньше лотов предлагается в зданиях на этапе отделки — 23,1% (плюс 9,1 процентных пунктов). Существенно снизилась доля квартир в корпусах на стадии монтажа этажей — 17,3% (минус 9,8 процентных пунктов)», — отмечается в материале.

Кроме того, на первичном рынке элитной жилой недвижимости в I квартале 2018 г. в реализации находилось 29 проектов с общим объемом предложения порядка 660 квартир (площадью 101,5 тыс. кв. м). За квартал количество лотов в экспозиции выросло на 5,3%, продаваемая площадь — на 4%.