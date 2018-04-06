Россиянин купил дом у иеговистов и остался ни с чем

Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, «Свидетели Иеговы» продали дом общей площадью около 156 квадратных метров и земельный участок в 800 квадратных метров одному из жителей Октябрьского. Сумма сделки составила 1,7 миллиона рублей.

При этом к моменту заключения сделки указанная организация уже получила предупреждения о недопустимости осуществления какой-либо деятельности на территории России. Верховным судом рассматривалось административное дело о ее ликвидации. По закону, имущество ликвидируемого религиозного объединения должно быть передано в собственность государства.

Таким образом, констатировали в прокуратуре , сделку необходимо признать недействительной. Суд с позицией прокуроров согласился: договор о продаже недвижимости аннулирован, житель лишен права собственности на приобретенные дом и участок. Они будут переоформлены в собственность РФ.

Двумя днями ранее в Петрозаводске суд признал недействительным договор о передаче финскому объединению «Свидетели Иеговы» нежилого помещения в городе.

«Свидетели Иеговы» — международное религиозное движение. В апреле 2017-го Верховный суд России признал его экстремистским, ликвидировал и запретил деятельность группы на всей территории страны.