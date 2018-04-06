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«Ждём квартир три года»: дольщики челябинской высотки пожаловались на застройщика в прокуратуру
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«Ждём квартир три года»: дольщики челябинской высотки пожаловались на застройщика в прокуратуру 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу, 6 апреля, дольщики новостройки на улице Работниц в Челябинске встретились с застройщиком, чтобы узнать, когда они смогут заселиться в свои квартиры. Люди купили жильё в этом доме ещё в 2014–2015 годах и до сих пор ждут сдачи высотки.
Изначально дольщики должны были получить ключи от своих квартир в октябре 2016 года, но до сих пор этого не произошло. 6 апреля они отправились на встречу с застройщиком, но ничего конкретного по своему новоселью не услышали.
— Мы устали ждать и верить обещаниям, — рассказала дольщица ООО «Стройинвест» Инга. — Наша семья взяла ипотеку на квартиру в этом доме в мае 2014 года, это значит, что мы ждём её уже четвёртый год. При том, что дом строится всего несколько месяцев. На встрече застройщик объяснил задержку отсутствием денег. Но ведь все квартиры в нашем доме проданы, мы вносили полностью стоимость — куда же делись деньги? Теперь говорят, что летом достроят наш дом. Но после всех обещаний верится в это с трудом. Особенно на волне того, что сейчас происходит на других новостройках «Серебряного ключа».
Застройщик пообещал дольщикам вновь собрать их 20 апреля, чтобы показать план достройки их дома. Кроме того, дольщики обратились в региональный Минстрой и прокуратуру — они просят обратить внимание на их затянувшуюся стройку. 74.ru будет следить за развитием событий.
В феврале этого года дольщики новостройки по улице Работниц уже обращались на 74.ru. Тогда директор ООО «Стройинвест» Наталья Волкова объяснила перенос сроков затяжным получением разрешения на строительство.
В группу компаний «Серебряный ключ» входит несколько застройщиков: ООО «Фирма Челябстройподрядчик», «Регионпроект», «Проект Парковый-1», «Уралстрой», «Стройинвест», «СтройДом», «Капитал дом». Они возводят дома в Копейске и Челябинске, где дольщики также жалуются на медленную стройку. Это ЖК «Радуга», ЖК «Бриз» и копейские дома.
Директор ГК «Серебряный ключ» Александр Сребрянский, которого полиция задержала по подозрению в афере с деньгами дольщиков, покинул пост в марте. Следователи устанавливают всех пострадавших дольщиков для признания их потерпевшими и выясняют общую сумму неисполненных компаниями обязательств перед физическими и юридическими лицами.
До недавнего времени Александр Сребрянский числился гендиректором ООО «Проект Парковый-1» и ООО «РегионПроект», фигурирующих в материалах уголовного дела. Также, согласно открытым данным, за ним значились «ДомСтрой» и «Фирма Челябстройподрядчик», входившая в структуру группы компаний «Серебряный ключ».
В феврале на перенос сроков сдачи дома пожаловались дольщики ЖК «Молодёжный», который возводят на улице Дзержинского в Ленинском районе. Люди должны были получить квартиры в ноябре прошлого года. На сегодня дом не подключен к теплу, и в нём нет внутренней отделки. Покупатели жилья опасаются остаться ни с чем. Заминку со сдачей десятиэтажки застройщик объясняет техническими проблемами.
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