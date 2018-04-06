Строительство медкластера на Северном Кавказе может начаться в 2018 году

Строительство инновационного медицинского кластера в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды может начаться в конце 2018 года.

«Мы ожидаем, что практическое строительство, выход на стройку, произойдет в четвертом квартале 2018 года», — сообщил глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов на заседании общественного совета министерства.

Министр напомнил, что в 2017 году был определен земельный участок в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии , который входит в границы Кавминвод, проведены землеустроительные работы и конкурс по разработке проектной документации.

«Проект принципиальный — это и медицина, и образование, и наука, особенно в разрезе нашей специфики — курортология и бальнеология. Это и как отрасль экономики, потому что мы говорим в рамках проекта о медицинском туризме», — подчеркнул Кузнецов.

По мнению министра, реализация этого проекта также должна дать хорошую мотивацию молодежи на получение современного конкурентоспособного образования.

Ранее сообщалось, что строительство первых объектов медицинского кластера начнется в начале 2019 года.

Проект инновационного медицинского кластера включает в себя университетскую клинику, научно-исследовательский центр и медицинский университет. Помимо этого предусмотрено строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения, которые будут расположены в регионах СКФО.

Объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из них 40 миллиардов рублей — средства федерального бюджета.