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Жилой дом в Орехово‑Зуеве планируют достроить к концу года
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Жилой дом в Орехово‑Зуеве планируют достроить к концу года 

РИАМО 30 минут назад
Специалисты подмосковного Главгосстройнадзора провели проверку на строительство жилого дома в городском округе Орехово-Зуево, строительство планируют завершить в IV квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«На объекте ведутся отделочные работы, монтаж наружных инженерных сетей. Строительство в графике. Строительство новостройки планируется завершить в 4 квартале 2018 года», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Согласно проекту, в жилом 10-секционном доме переменной этажности (6-9) разместятся 336 квартир, среди которых 88 однокомнатных и 146 двухкомнатных, 56 трехкомнатных. Общая площадь многоэтажки — 25,231 квадратных метров, площадь квартир — 17,513 тысячи квадратных метров.
В ходе проверки инспекторский состав выявил нарушения технических регламентов.
«В отношении лица, осуществляющего строительный контроль АО «ВДСК», составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание со сроком устранения нарушений до 22 мая», — отметил Тагиев.
Новостройка возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает АО «ВДСК».
Адрес объекта: городской округ Орехово-Зуево, Клязьминский проезд.
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