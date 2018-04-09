Строительство детского спортивного центра планируют завершить в Долгопрудном в июле-сентябре

Строительство детского спортивного центра планируют завершить в Долгопрудном в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Специалисты Главгосстройнадзора провели очередную проверку строительства детского спортивного центра, расположенного на пересечении проспекта Пацаева с ул. Спортивная в квартале 6А городского округа Долгопрудный. Планируемый срок окончания строительства — III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на площади 6 тыс. 764 кв. м разместятся универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить комплекс смогут 196 человек. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. В ходе благоустройства предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха.