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Строительство детского спортивного центра планируют завершить в Долгопрудном в июле-сентябре
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Строительство детского спортивного центра планируют завершить в Долгопрудном в июле-сентябре 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Строительство детского спортивного центра планируют завершить в Долгопрудном в III квартале 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Специалисты Главгосстройнадзора провели очередную проверку строительства детского спортивного центра, расположенного на пересечении проспекта Пацаева с ул. Спортивная в квартале 6А городского округа Долгопрудный. Планируемый срок окончания строительства — III квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, на площади 6 тыс. 764 кв. м разместятся универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить комплекс смогут 196 человек. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. В ходе благоустройства предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, монтаж вентилируемого фасада. Строительство в графике», — заключил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.
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