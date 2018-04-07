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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства офисно-торгового центра в Красногорске
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства офисно-торгового центра в Красногорске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области провели проверку хода строительства офисно-торгового центра в Красногорске. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку строительства офисно-торгового центра с подземной автостоянкой на ул. Жуковского в городском округе Красногорск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно проекту, в здании на площади 11 тыс. 892 кв. м разместятся торговые галереи, офисные и вспомогательные помещения. Для покупателей и работников офисно-торгового центра предусмотрен подземный паркинг. При благоустройстве планируется обустройство парковочного пространства, а также мест для отдыха и озеленение территории. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.
«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кровли, кладка внутренних перегородок. Строительство в графике», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.
Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Плановое окончание строительства — II квартал 2019 г.
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