Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства дома на 134 квартиры в городском округе Люберцы

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области провели проверку хода строительства жилого дома на 134 квартиры в городском округе Люберцы . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку первого этапа строительства жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещения — корп. 1 на ул. Карла Маркса в пос. Красково городского округа Люберцы», — говорится в сообщении.

Как поясняется, в ходе плановой проверки установлено, что строительство осуществляется в графике, организация строительной площадки оснащена в соответствии с проектом организации строительства. Замечания в части складирования строительных материалов и своевременного вывоза мусора генподрядной организацией устранены до конца проверки.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству фундаментной плиты», — отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев

В пресс-службе уточнили, что по проекту на площади 9 тыс. 930 кв. м разместится 17-этажный жилой дом на 134 квартиры, жилой площадью 6 тыс. 325 кв. м. Первые два этажа в здании будут нежилыми, здесь планируется разместить детский досуговый и физкультурно-оздоровительный центры. Здание будет оснащено с учетом доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детские и спортивные площадки.

Также в пресс-службе сообщили, что застройщиком объекта выступает ООО «МД ТЕХНИКА». Финансирование строительства идет за счет средств инвестора. Планируемый срок завершения работ — IV квартал 2019 г.