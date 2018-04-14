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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства детского сада на 200 мест в Люберцах
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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства детского сада на 200 мест в Люберцах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области провели проверку хода строительства детского сада на 200 мест в Люберцах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проверил ход строительства детского сада по адресу: Люберцы, ул. Шевлякова, корп. 10. В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству территории. Строительство в графике», — сказал Р. Тагиев.
Как поясняется, детский сад рассчитан на 200 мест. Площадь объекта — 3 тыс. 487 кв. м. По проекту в трехэтажном здании будут расположены девять групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки для малышей.
В пресс-службе добавили, что строительство детского сада осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Строительно-инвестиционная компания „САС“. Плановое завершение строительства — II квартал 2018 г.
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