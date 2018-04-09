Главгосстройнадзор Московской области выдал 10 ЗОС с 2 по 8 апреля

Главгосстройнадзором Московской области выдано 10 заключений о соответствии (ЗОС) построенным и реконструированным объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации с 2 по 8 апреля, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

«C 2 по 8 апреля Главгосстройнадзором Московской области выдано 10 заключений о соответствии построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 153 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева, которого цитирует пресс-служба, из общего количества выданных заключений о соответствии за прошлую неделю: два жилых объекта, общей площадью 131 тыс. кв. м, восемь нежилых объектов, общей площадью 22 тыс. кв. м (один торгово-административный объект, два промышленных, один логистический, три линейных и один иной объект).

«С начала 2018 г. Главгосстройнадзором Московской области выдано 111 заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью свыше 1 млн кв. м», — заключили в пресс-службе.