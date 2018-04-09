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Главгосстройнадзор Московской области выдал 10 ЗОС с 2 по 8 апреля
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Главгосстройнадзор Московской области выдал 10 ЗОС с 2 по 8 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главгосстройнадзором Московской области выдано 10 заключений о соответствии (ЗОС) построенным и реконструированным объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации с 2 по 8 апреля, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.
«C 2 по 8 апреля Главгосстройнадзором Московской области выдано 10 заключений о соответствии построенным (реконструированным) объектам строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью 153 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева, которого цитирует пресс-служба, из общего количества выданных заключений о соответствии за прошлую неделю: два жилых объекта, общей площадью 131 тыс. кв. м, восемь нежилых объектов, общей площадью 22 тыс. кв. м (один торгово-административный объект, два промышленных, один логистический, три линейных и один иной объект).
«С начала 2018 г. Главгосстройнадзором Московской области выдано 111 заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации, общей площадью свыше 1 млн кв. м», — заключили в пресс-службе.
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