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Более 150 нарушений устранили застройщики в Подмосковье с 9 по 15 апреля
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Более 150 нарушений устранили застройщики в Подмосковье с 9 по 15 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 150 нарушений устранено на стройках Подмосковья за неделю с 9 по 15 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 9 по 15 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 190 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 152 ранее выявленных нарушения», — говорится в сообщении.
Как уточнил начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев, на территории региона за указанный период по предписаниям инспекторов устранено 101 нарушение строительных норм и правил, приведено в порядок семь строительных площадок, устранено 23 нарушения порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 20 иных нарушений.
«За неделю инспекторским составом ведомства проведено 174 проверки строящихся объектов капстроительства, из которых 134 — плановых, 40 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры», — заключили в пресс-службе.
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