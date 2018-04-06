Штраф до 100 тыс. руб за распространение данных умершего могут ввести в РФ

МОСКВА , 6 апреля — РИА Недвижимость. Минстрой России предлагает штрафовать должностные лица в размере от 30 до 100 тысяч рублей за распространение информации о наступлении смерти, а также за передачу персональных данных умершего и его родственников третьим лицам.

"Распространение информации должностными лицами органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, медицинских организаций, должностными лицами иных учреждений и организаций, получивших доступ к информации о факте наступления смерти, персональным данным умершего, его родственников, лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон, третьим лицам, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей", — говорится в законопроекте на портале размещения проектов правовых актов.

При этом навязывание ритуальных услуг предлагается наказывать штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

В документе предлагается штрафовать и за другие нарушения, связанные с похоронным делом. Так, например, нарушение порядка заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон предлагается наказывать штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (для должностных лиц) и в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.

Нарушение требований по приему заказов на организацию похорон может караться штрафом от двадцати тысяч до ста тысяч рублей для должностных лиц и от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей для юридических лиц.