Ещё
Штраф до 100 тыс. руб за распространение данных умершего могут ввести в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штраф до 100 тыс. руб за распространение данных умершего могут ввести в РФ 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля — РИА Недвижимость. Минстрой России предлагает штрафовать должностные лица в размере от 30 до 100 тысяч рублей за распространение информации о наступлении смерти, а также за передачу персональных данных умершего и его родственников третьим лицам.
"Распространение информации должностными лицами органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, медицинских организаций, должностными лицами иных учреждений и организаций, получивших доступ к информации о факте наступления смерти, персональным данным умершего, его родственников, лица, взявшего на себя обязанность по организации похорон, третьим лицам, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей", — говорится в законопроекте на портале размещения проектов правовых актов.
При этом навязывание ритуальных услуг предлагается наказывать штрафом в размере от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
В документе предлагается штрафовать и за другие нарушения, связанные с похоронным делом. Так, например, нарушение порядка заключения соглашения об осуществлении деятельности по организации похорон предлагается наказывать штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (для должностных лиц) и в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей для юридических лиц.
Нарушение требований по приему заказов на организацию похорон может караться штрафом от двадцати тысяч до ста тысяч рублей для должностных лиц и от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей для юридических лиц.
РИА Недвижимость: последние новости
В большинстве крупных городов России в I квартале подорожала "вторичка" «Альфа-групп» получила контроль над торговыми центрами DVI Group К заселению по реновации готовы четыре дома на западе Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров отреагировал на получение британского гражданства27
Описана схема переправки российских наемников в Сирию217
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян381
Путин уволил одиннадцать генералов330
Украину «завалило» фальсификатом из Европы214
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение