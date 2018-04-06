Строитель из Кисловодска стал миллионером

Житель Кисловодска Сергей Домбрович выиграл в лотерею квартиру, сообщили в пресс-службе «Столото».

Мужчина купил четыре билета на 266-й тираж «Жилищной лотереи». Рука у него оказалась лёгкой, три из четырёх билетов — счастливые. По одному он получил 100 рублей, по второму — 200, а благодаря третьему билету Сергей стал обладателем квартиры.

Мужчина работает строителем, увлекается фотографией.

Свой выигрыш он решил забрать деньгами. Это 2 миллиона рублей. Счастливчик планирует купить машину, хороший фотоаппарат, а оставшееся отдать сыну.