«Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске

ТАСС , 6 апреля. Компания "Норникеля" готова принять участие в проекте реновации жилья Норильска , крупнейшего заполярного города в мире. Об этом пятницу ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании Елена Безденежных.

"Мы планируем участвовать (в реновации — прим. ТАСС), но форма сотрудничества и сроки еще не определены, так как концепция проекта проходит обсуждение. Нужно определиться, сколько домов, где, какой конфигурации и этажности должны быть эти здания. Нужно решить вопросы шаговой доступности с магазинами и социальными учреждениями", — сказала Безденежных.

По ее словам, реновация Норильска — это «работа не одного года». «Первый этап оценивается в пять-десять лет.

Это большая и проектная и менеджерская работа», — подчеркнула Безденежных.