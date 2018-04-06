Ещё
«Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Норникель» готов принять участие в проекте реновации жилья в Норильске 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 апреля. Компания "Норникеля" готова принять участие в проекте реновации жилья Норильска, крупнейшего заполярного города в мире. Об этом пятницу ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь и член правления компании Елена Безденежных.
"Мы планируем участвовать (в реновации — прим. ТАСС), но форма сотрудничества и сроки еще не определены, так как концепция проекта проходит обсуждение. Нужно определиться, сколько домов, где, какой конфигурации и этажности должны быть эти здания. Нужно решить вопросы шаговой доступности с магазинами и социальными учреждениями", — сказала Безденежных.
По ее словам, реновация Норильска — это «работа не одного года». «Первый этап оценивается в пять-десять лет.
Это большая и проектная и менеджерская работа», — подчеркнула Безденежных.
Ранее мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил ТАСС, что проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года. По его словам, пока в мэрии не могут назвать сроки и объемы инвестиций в обновление жилого фонда. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома. Ахметчин отметил, что самостоятельно город не в состоянии осилить такой проект, поэтому нужна четырехсторонняя программа — с участием средств города, края, федерального бюджета и «Норникеля».
ТАСС: последние новости
Orion Span планирует в 2022 году открыть на орбите космический отель Аэропорт Симферополя планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2017 года Застройщик проблемного ЖК "Царицыно" в Москве признан банкротом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров отреагировал на получение британского гражданства28
Описана схема переправки российских наемников в Сирию222
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян386
Путин уволил одиннадцать генералов331
Украину «завалило» фальсификатом из Европы216
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение