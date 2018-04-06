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В Савелках построят два многоквартирных дома
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В Савелках построят два многоквартирных дома 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве 1 час назад
Фото: Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
Они расположатся по адресу: микрорайон 3б, корпуса 330 и 336. Проектная документация уже согласована Москомэкспертизой. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Леонов.
«Благодаря поддержке Правительством Москвы развития Зеленограда как полноценного административного округа столицы на его территории активно строятся новые объекты, обеспечивающие всех жителей ЗелАО доступным и комфортным жильем. В скором времени на территории микрорайона 3б в Зеленограде появятся 15— и 20-этажный многоквартирные дома», — отметил Валерий Леонов.
В двух зданиях в общей сложности будет 231 квартира. На первых этажах расположатся помещения общественного пользования с туалетами и комнатами для уборочного инвентаря.
Во дворах домов оборудуют детские и спортивные площадки. Кроме того, возле зданий обустроят открытые стоянки для машин, установят небольшие скульптуры, разобьют газоны, высадят кустарники и деревья.
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве: последние новости
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