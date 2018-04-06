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Балконы двух подъездов жилого дома в Митино загорелись после пожара в одной из квартир
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Балконы двух подъездов жилого дома в Митино загорелись после пожара в одной из квартир 

Агентство «Москва» 1 час назад
В квартире в 17-этажном жилом доме на Пятницком шоссе произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«На Пятницком шоссе, д. 47 в квартире на 11 этаже произошло возгорание в одной из комнат и на балконе. Открытое горение в квартире было сбито, однако огонь впоследствии перекинулся на балконы с 11 по 17 этажи в шестом и седьмом подъезде. Сейчас возгорание ликвидировано», — рассказал собеседник агентства.
Общая площадь горения составила около 60 кв. м., сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице. «В 18:08 возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС.
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