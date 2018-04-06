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В жилом доме на Пятницком шоссе произошел пожар
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В жилом доме на Пятницком шоссе произошел пожар 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В квартире жилого дома на Пятницком шоссе произошел пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
"На Пятницком шоссе, дом 47 в квартире на 11 этаже произошло возгорание в одной из комнат и на балконе. Открытое горение в квартире было сбито, однако огонь впоследствии перекинулся на балконы с 11 по 17 этажи в шестом и седьмом подъезде. Сейчас возгорание ликвидировано", — рассказал источник, передает Агентство «Москва».
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице подтвердили информацию о пожаре, отметив, что общая площадь горения составила около 60 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.
Накануне днем пожар вспыхнул в одном из жилых домов в столичном районе Хорошево-Мневники. Часть жильцов дома эвакуировали с верхних этажей. ЧП произошло в пятиэтажке на проспекте Маршала Жукова, дом 58, корпус 1.
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