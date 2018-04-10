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У ТЦ на западе Москвы выгуливали тигров
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У ТЦ на западе Москвы выгуливали тигров 

Мир24 40 минут назад
Фото: MosDay.ru
В интернете появилось видеозапись того, как у торгового центра на Пятницком шоссе в Москве выгуливают тигров, сообщает телеканал «ТВ Центр».
Ролик сняла местная жительница, которую возмутило, что диких зверей выгуливают на улице. Многие горожане также осудили поведение владельцев. Они уверены, что даже дрессированных животных полностью проконтролировать нельзя.
Тигрят Йохана и Тора готовят для выступления в цирке. Сам владелец животных объяснил прогулки по улицам тем, что тигрята должны привыкать к шуму города и людям. Это нужно, чтобы животное не проявляла агрессии к окружающим. Он заверил, что поводки сделаны из особого сплава, который не может порваться.
Видеокадрами заинтересовались и в Московской городской думе. Депутаты готовят законопроект, который будет регулировать выгул диких животных.
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