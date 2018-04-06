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На расселение аварийного дома в нижегородском селе выделят порядка 53 миллионов
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На расселение аварийного дома в нижегородском селе выделят порядка 53 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жильцов трехэтажного панельного дома в селе Умай Вадского района Нижегородской области временно отселят из-за ухудшения состояния конструкций дома, сообщили в пятницу в министерстве строительства региона.
По предварительной оценке, причиной этому стала весенняя подвижка грунта. Накануне в ЕДДС и администрацию района поступила информация о треснувшей оконной раме в одной из квартир.
По данным министерства, в доме 1984 года постройки 27 квартир. Общая площадь жилых помещений составляет 1,28 тыс. кв. метров. В доме прописаны 88 человек, фактически проживают 54, восемь жилых помещений пустуют. Из 19 семей, постоянно проживающих в доме, пять семей (12 человек) решили перебраться к родственникам, 14 семей (44 человека) будут размещены в пункте временного размещения в селе Елховка Вадского района.
По данным регионального минстроя, для расселения дома администрация Вадского района решила приобрести жилье в новом доме. В настоящее время он построен, ведется отделка. Администрация района организовала круглосуточную охрану аварийного дома.
Правительство Нижегородской области прорабатывает включение расселения аварийного дома в адресную инвестиционную программу региона и выделение на него порядка 53 млн рублей.
Фото: vk.com/typical_nn.
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