Роспотребнадзор выявил 539 гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор в ходе проверки выявил 539 гостиниц, завышающих цены перед чемпионатом мира-2018, сообщает официальный сайт ведомства. Всего проверка была проведена в 11 388 объектах в регионах, которые примут игры турнира. Также было выявлено 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

В отношении соответствующих субъектов проведено 1138 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1409 дел об административных правонарушениях.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла составила около 4,4 миллиона рублей.