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Роспотребнадзор выявил 539 гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018
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Роспотребнадзор выявил 539 гостиниц, завышающих цены перед ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Роспотребнадзор в ходе проверки выявил 539 гостиниц, завышающих цены перед чемпионатом мира-2018, сообщает официальный сайт ведомства. Всего проверка была проведена в 11 388 объектах в регионах, которые примут игры турнира. Также было выявлено 110 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.
В отношении соответствующих субъектов проведено 1138 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1409 дел об административных правонарушениях.
Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла составила около 4,4 миллиона рублей.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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