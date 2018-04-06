Штрафы за нарушения законодательства о похоронном деле могут кратно увеличиться

Административная ответственность за нарушения законодательства о похоронном деле могут значительно возрасти. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, разработанные Минстроем России , опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

Распространение органами власти или медучреждениями информации об умершем влечёт наложение штрафа от тридцати до ста тысяч рублей.

Нарушение требований законодательства в сфере похоронного дела влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч рублей.

В свою очередь, нарушение порядка предоставления земельного участка для захоронения предлагается наказывать штрафом, который для чиновников может составлять от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Должностные лица также понесут административную ответственность за сотрудничество с нелицензированными похоронными бюро. В этом случае штрафные санкции составят от ста до двухсот тысяч рублей, а нарушившие эту норму юридические лица заплатят от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, инициатива за непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган специализированной похоронной службой информации об изменении сведений из реестра специализированных служб по вопросам похоронного дела, предусматривает штраф для юрлиц от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.