Воронежское управление ФСИН проверит стоимость строительства борисоглебского СИЗО

Ведомство не исключает подачи иска в Арбитраж по итогам проведения экспертизы.

Управление службы исправления наказаний Воронежской области проверит качество и стоимость работ при строительстве борисоглебского СИЗО . Аукцион на проведение экспертизы объявили через два дня после назначения на новую должность бывшего начальника УФСИН Сергея Латынина, при котором и велось строительство.

Сдача СИЗО несколько раз переносилась, а Счётная палата РФ в августе 2017 года отметила неэффективное управление реализацией программы строительства изоляторов и слабый контроль за расходованием средств. Претензии у аудиторов были и к строительству борисоглебского СИЗО, в том числе к дебиторской задолженности из-за невыполнения подрядчиками своих обязательств. В 2014 и 2015 годах они получали от воронежского ФСИН авансовые платежи, даже не выполняя работ по строительству объекта. Сумма дебиторской задолженности по борисоглебскому СИЗО составила 117,5 млн рублей. Ведомство тогда возглавлял Сергей Латынин. В 2015 году он уволился по собственному желанию. 2 апреля новый мэр Воронежа Вадим Кстенин назначил Латынина начальником управления транспорта горадминистрации.

В ходе независимой строительно-технической экспертизы планируется проверить расходы на возведение объекта и исключить нецелевое использование средств и установить соответствие окончательных параметров изолятора данным проектно-сметной документации. Воронежское управление ФСИН не исключает возможности подачи по итогам экспертизы иска в Арбитражный суд.

В комплекс следственного изолятора входит КПП с бюро пропусков, административное здание, здание сборного и следственного отделения, несколько режимных корпусов и переходных галерей, спортивный корпус, гараж и еще несколько корпусов вспомогательных служб.

Строительство изолятора в Борисоглебске велось несколько лет в рамках программы «Развитие УИС 2007-2016 годы» и обошлось федеральному бюджету почти в 1,4 млрд рублей. Срок его сдачи в эксплуатацию переносился несколько раз.