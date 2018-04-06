Омская область выделила еще 72,8 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот

ОМСК , 6 апреля. / ТАСС /. Правительство Омской области , где очередь за жильем насчитывает более 5,7 тыс. детей-сирот, выделило дополнительные 72,8 млн рублей на обеспечение квартирами этой категории льготников, сообщила в пятницу ТАСС представитель министерства имущественных отношений региона Вера Шнякина. Общий объем средств, направленных на приобретение и строительства жилья для выпускников детских домов, вырос до 290,1 млн рублей.

"Внесенными в бюджет Омской области изменениями на приобретение квартир для детей-сирот выделены дополнительные 19,8 млн рублей. Еще 53 млн рублей выделены на строительство жилья в сельских районах, где нет квартир, соответствующих требованиям законодательства", — сказала Шнякина.

По ее словам, всего в этом году для выпускников детских домов будет построено 19 двухквартирных домов и приобретено не менее 171 квартир. «В дальнейшем эта цифра может увеличиться за счет экономии на торгах при покупке жилья», — отметила Шнякина.

В прошлом году Счетная палата РФ по результатам проверки заявила, что детям-сиротам Омской области практически невозможно получить жилое помещение в соответствии с законодательством РФ , а средняя продолжительность ожидания жилья составляет 6 лет. Тогда в региональном Минимущества ТАСС сообщили, что этот срок обусловлен тем, что очередь за квартирами составляла около 3800 человек уже в январе 2012 года, когда функции по обеспечению сирот жильем были переданы Омской области.

Позднее прокуратура Омской области заявила о том, что очередь среди детей-сирот растет, а выделяемых регионом средств явно не хватает для изменения ситуации. По данным ведомства, только за 2016 год очередь выросла с 5295 до 5740 человек. Тогда прокурор региона Анастас Спиридонов рекомендовал губернатору области Виктору Назарову (ушел в отставку в октября 2017 года) принять дополнительные меры по обеспечению выпускников детских домов жильем.

По данным Минимущества, с 2012 года в Омской области детям-сиротам было предоставлено более 2 тыс. квартир. На эти цели были направлено свыше 2,3 млрд рублей, в том числе более 1,4 млрд рублей — из областного бюджета. В 2017 году выпускники детских домов получили 240 квартир, объем финансирования из бюджетов всех уровней составил 307 млн рублей.