Ещё
Строительство бассейнов в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство бассейнов в Подмосковье 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
За пять лет в Московской области ввели в эксплуатацию 144 спортивных объекта, затратив на их строительство свыше 27 миллиардов рублей. Только в 2017 году в эксплуатацию ввели 17 объектов спорта. При этом стоит отметить, что 2,6 миллиона человек в Подмосковье занимаются спортом, а к концу года этот показатель может вырасти до 2,8 миллиона человек. Особой популярностью у жителей пользуются бассейны, которые в настоящее время есть в каждом муниципалитете. Однако на сегодняшний день загруженность бассейнов в Подмосковье составляет почти 98,5%, строительство этих спортивных объектов в Московской области продолжается. Смотрите в инфографике РИАМО, где в Подмосковье в 2018 году появятся новые бассейны.
РИАМО: последние новости
Четыре дома по программе реновации готовы к заселению на западе Москвы Производственно‑складской комплекс построили в Ногинске Пожар потушили в трехкомнатной квартире на северо‑западе Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов136
На Украине угрожают взорвать Крымский мост460
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками639
В РФ нашли секретную программу «Новичок»104
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение