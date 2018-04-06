Главу Обозерского выселила из квартиры местная прокуратура

Глава МО «Обозерское» Юлия Андруцкая лишилась своей квартиры по решению прокуратуры

Как сообщают в прокурате Архангельской области, в районе была проведена проверка. Было установлено, что в 2015 году Андруцкой — тогда ещё заместителю главы посёлка, на период работы в администрации была предоставлена 2-х комнатная квартира по договору найма служебного жилого помещения.

В 2016 году женщина стала главой МО, а помещение было исключено из числа служебных жилых помещений. 12 сентября того же года был незаконно заключен договор соцнайма жилого помещения на основании распоряжения администрации МО «Обозерское». При этом Андруцкая не была признана нуждающейся или малоимущей.

Плесецкий районный суд поддержал прокуратуру и постановил выселить главу посёлка из квартиры. Решение суда пока что не вступило в законную силу.