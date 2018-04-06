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Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут
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Вымирающий вид: комнаты уходят с вторичного рынка, но никак не уйдут 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
При этом средняя стоимость комнат за указанный срок не изменилась и осталась на уровне 2,9 миллиона рублей.
Больше всего комнат на московской вторичке предлагается рядом со станциями метро «Пражская», «Алтуфьево» и «Авиамоторная».
Эксперты отмечают, что коммуналки становятся вымирающим видом жилья. Сокращению их числа способствуют инициативы столичных властей, направленные на ликвидацию этого вида жилья. Например, приоритетное право выкупа комнаты получили собственники помещений в той же квартире. В результате на сегодняшний день доля коммуналок в базе вторичного жилья компании составляет всего 1,5 процента, в то время как 10 лет назад их было 10%.
Однако существуют факторы, которые могут повысить и ликвидность продаваемых комнат, и их стоимость. К примеру, комнаты в двухкомнатных квартирах пользуются большим спросом, чем в 2-,4— и 5-комнатных (из-за меньшего числа соседей), и стоят дороже: разница в цене может составлять до 20-30%.
На ликвидность влияет наличие балкона, важно состояние мест общего пользования и, разумеется, будущие соседи.
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