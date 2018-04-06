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Аренда квартир в Дурресе и Саранде подорожает — прогноз
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Аренда квартир в Дурресе и Саранде подорожает — прогноз 

Prian.ru 1 час назад
Как отмечают агенты по недвижимости, в конечном счете некоторые домовладельцы будут вынуждены платить больше налогов в денежном выражении. Следствием этого станет повышение ими арендных ставок, чтобы сохранить годовой доход на прежнем уровне. И даже те арендодатели, фискальная нагрузка на которых не увеличится, могут также увеличить ставки арендной платы «под шумок», пишет портал Новости Албании. Риэлторы также ожидают небольшого увеличения предложения домов и квартир на рынке, поскольку жители Албании, у которых есть несколько квартир или домов, могут столкнуться с увеличением уровня налогообложения. Поэтому продажа «лишних» активов может быть выгодна для владельцев недвижимости в балканской стране. Кстати, аренда жилья в третьем квартале 2017 года уже подорожала на 5,3% в годовом исчислении. Эксперты связывают это с продолжающимся переселением местного населения в крупные города.
В нашей базе — более 100 предложений по продаже жилья в Албании.
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