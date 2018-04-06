Замок-бабочка и кнопка охраны. Как защитить жильё от воров во время отпуска

Впереди летние отпуска и многие задумываются не только о том, как понежиться на тепленьком песочке у моря, но и о том, как уберечь квартиры от домушников на время своего отсутствия.

Игорь Ромах — опытный специалист по открыванию дверных замков, он официально работает в службе по аварийному и срочному вскрытию дверей в Ростове-на-Дону.

Вот что рассказывает и какие советы профессионал даёт тем, кто желает уберечь свои квартиры от воров.

Поставить квартиру на охрану

Меня многие клиенты спрашивают: какой замок является лучшей защитой от преступников, промышляющих вскрытием замков с дальнейшей кражей имущества.

Я так отвечаю: нет такого замка, потому что все устройства без исключения открываются. Можно высверлить дверную ячейку и таким образом проникнуть в квартиру. Воры научились работать так, что они могут открыть дверь, и закрыть её, когда вынесут добро.

Самый лучший способ обезопасить свое имущество — это поставить квартиру на сигнализацию под надзор вневедомственной охраны. Стоит эта услуга 1000-1500 рублей в месяц. Если кто-то проникает в жилище, то срабатывает кнопка охраны и полицейские быстро приезжают — у преступников очень мало шансов поживиться.

Замок-бабочка

Не каждая семья может позволить себе такую роскошь — платить ежемесячно полторы тысячи рублей абонентскую плату за сигнализацию. Поэтому на входную металлическую дверь рекомендую ставить замок сейфового типа, в народе его называют ключ-«бабочка». Это современные устройства, которые защитят от проникновения в квартиру. Стоимость замков-бабочек 500-3000 рублей.

Одним из недостатков такого сувальдного замка является большой размер замочной скважины, в которую без труда проходят отмычки и инструменты для силового взлома. Однако в них есть большое количество решений, усложняющих работу взломщика.

Я бы советовал установить дверные замки производителей стран Италия Испания , но они стоят дорого — от 8000 рублей.

Бдительность соседей

Бывают такие случаи, когда приехали по вызову — а там дверь разворочена. Видно, что дверь взламывал даже не любитель-«медвежатник», а человек, который не имел представление об этом.

Спрашиваю соседей: вы слышали, как кто-то стучал молотком? А они пожимают плечами. Замочная личинка сильно повреждена, видно, что били молотком, но никто не слышал в подъезде.

После таких нападений нужно менять не только замок, но и дверь. Поэтому если куда-то уезжаете, предупредите соседей, чтобы они прислушивались и поглядывали за вашей квартирой. Не надейтесь на авось!