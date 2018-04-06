Ещё
Многодетная семья может остаться без квартиры из-за кредита на лечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многодетная семья может остаться без квартиры из-за кредита на лечение 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Уже две недели Юлия с детьми живет в страхе в любой момент оказаться на улице. У их квартиры появился новый собственник.
"Я была дома одна с детьми, звонок в дверь, я подхожу к двери. Не стала открывать, стоял какой-то мужчина. Сказал, что он — собственник, придет через 10 дней нас выселять", — рассказывает Юлия Каплун.
Пригрозил сменить замки в трехкомнатной квартире, доставшейся семье от дедушки. Согласно договору купли-продажи, который предоставил новый собственник, он приобрел квадратные метры у микрофинансовой организации «Центр Займов 365», передает "ТВ Центр". В прошлом году семья брала в ней кредит под залог квартиры 1 миллион 350 тысяч рублей. Срочно нужны были деньги на лечение. В феврале этого года просрочили один платеж, причем предупреждали кредитора о задержке, и согласны были заплатить пени.
Тот на словах пошел на встречу. Однако выяснилось, что кредитор перепродал квартиру третьему лицу. За сумму в три раза меньше рыночной стоимости.
Корреспондент «ТВ Центра» попытался связаться с новым собственником жилья по телефону, но тот общаться не захотел. Офис кредиторов находится в бизнес центре. Чтобы попасть к ним в кабинет, нужно чтобы в холл спустился сотрудник организации. Но после того как там узнали, что приехала съемочная группа, «Центр займов» прекратил работу. Ранее юрист этой компании давал пояснения СМИ, но так и не смог показать документы, подтверждающие законность сделки.
Адвокат семьи считает, что микрофинансовая организация, которую, кстати, еще в прошлом году исключили из реестра Центрального банка, нарушает конституционное право граждан на единственное жилье. К делу после публикаций в прессе подключился и Следственный комитет. В ближайшее время семья намерена обратиться в суд.
Виктор Прокушев, Арсений Калашников, «ТВ Центр».
ТВ Центр: последние новости
Как Москва помогает с переездом участникам программы реновации Медведев обсудил с кабмином инвестиции в строительные проекты ЖК "Царицыно" будет достроен за счет Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов139
На Украине угрожают взорвать Крымский мост458
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах44
Малышева оправдалась за скандал с собаками640
В РФ нашли секретную программу «Новичок»105
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение