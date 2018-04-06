Многодетная семья может остаться без квартиры из-за кредита на лечение

Уже две недели Юлия с детьми живет в страхе в любой момент оказаться на улице. У их квартиры появился новый собственник.

"Я была дома одна с детьми, звонок в дверь, я подхожу к двери. Не стала открывать, стоял какой-то мужчина. Сказал, что он — собственник, придет через 10 дней нас выселять", — рассказывает Юлия Каплун.

Пригрозил сменить замки в трехкомнатной квартире, доставшейся семье от дедушки. Согласно договору купли-продажи, который предоставил новый собственник, он приобрел квадратные метры у микрофинансовой организации «Центр Займов 365», передает "ТВ Центр" . В прошлом году семья брала в ней кредит под залог квартиры 1 миллион 350 тысяч рублей. Срочно нужны были деньги на лечение. В феврале этого года просрочили один платеж, причем предупреждали кредитора о задержке, и согласны были заплатить пени.

Тот на словах пошел на встречу. Однако выяснилось, что кредитор перепродал квартиру третьему лицу. За сумму в три раза меньше рыночной стоимости.

Корреспондент «ТВ Центра» попытался связаться с новым собственником жилья по телефону, но тот общаться не захотел. Офис кредиторов находится в бизнес центре. Чтобы попасть к ним в кабинет, нужно чтобы в холл спустился сотрудник организации. Но после того как там узнали, что приехала съемочная группа, «Центр займов» прекратил работу. Ранее юрист этой компании давал пояснения СМИ, но так и не смог показать документы, подтверждающие законность сделки.