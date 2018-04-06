В Москве выставили на торги 4 участка под строительство автосервиса или гаражей

Четыре земельных участка, предназначенных под строительство гаражей, автомобильных стоянок, автосервиса и автосалона, выставили на торги в Москве и Зеленограде, аукционы пройдут 17 апреля и 19 апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«В настоящее время на торги выставлены четыре земельных участка под строительство гаражей, автомобильных стоянок, автосервиса и автосалона, расположенных на юго-западе, западе Москвы и в Зеленограде. Заявки для участия в торгах принимаются до 14 апреля и 16 апреля. Аукционы пройдут 17 апреля и 19 апреля 2018 года соответственно», — отмечается в сообщении.

В частности, в Северном Бутове в аренду через аукцион сдаются два земельных участка. На участке площадью 0,5 гектара можно построить объект гаражного назначения или автосалон с предпродажной подготовкой автомобиля, начальная стоимость годовой аренды — 27,1 миллиона рублей. На участке в 0,22 гектара разрешено строительство гаража для обслуживания автотранспорта, начальная стоимость годовой аренды — 2,25 миллиона рублей.

На западе Москвы в районе Солнцево в аренду сдается земельный участок площадью 0,5 гектара, здесь разрешено построить здание под гараж с автосервисом. Начальная стоимость годовой аренды — 9,5 миллионов рублей.

На участке площадью 0,78 гектара в Зеленограде разрешено построить многоярусный гараж, постоянные или временные гаражи. Начальная стоимость годовой аренды — 6,2 миллиона рублей.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев , спрос на аренду земельных участков под строительство автосервисов, автозаправок и гаражных комплексов в Москве остается на высоком уровне начиная с 2012 года.

«С 2012 года реализованы 35 участков, на которые претендовали 225 человек. Торги по аренде земли под автосервисы, автомойки и гаражи можно назвать самыми конкурентными среди всех городских земельных аукционов. В среднем на такой лот претендуют по шесть участников, среднее превышение цены годовой аренды за прошедшие два года держится на отметке 450%», — отметил Дегтев.

Участники аукционов конкурируют за размер ежегодной арендной платы. После завершения строительства, ввода объекта в эксплуатацию арендная ставка по лоту пересчитывается согласно его кадастровой стоимости.