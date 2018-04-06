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Радиотехбанк вводит три новых вклада
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Радиотехбанк вводит три новых вклада 

Банки.ру 26 минут назад
Нижегородский Радиотехбанк предлагает три новых вклада.
«Пополняемый РТБ» (на сроки полгода и год) доступен под 6—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Универсальный РТБ» (также на сроки полгода и год) привлекается под 4,5—6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Удобный РТБ» (на год) предполагает четыре равных периода начисления процентов по 90 дней каждый со ставками в диапазоне от 5% до 7% годовых. Средняя ставка за весь срок размещения средств на счете равна 6%. Проценты ежеквартально капитализируются или выплачиваются.
Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Предусмотрена возможность пополнения счета. Расходные операции можно осуществлять по вкладу «Универсальный РТБ».
«При досрочном расторжении договора ранее начисленные проценты за полные базовые периоды не пересчитываются по вкладу «Удобный РТБ», а по остальным депозитам пересчитываются по ставке вклада до востребования. Повышение процентной ставки по вкладам «Пополняемый РТБ» и «Универсальный РТБ» возможно при подключении определенных опций», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
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