Радиотехбанк вводит три новых вклада

Нижегородский Радиотехбанк предлагает три новых вклада.

«Пополняемый РТБ» (на сроки полгода и год) доступен под 6—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

«Универсальный РТБ» (также на сроки полгода и год) привлекается под 4,5—6% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Удобный РТБ» (на год) предполагает четыре равных периода начисления процентов по 90 дней каждый со ставками в диапазоне от 5% до 7% годовых. Средняя ставка за весь срок размещения средств на счете равна 6%. Проценты ежеквартально капитализируются или выплачиваются.

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Предусмотрена возможность пополнения счета. Расходные операции можно осуществлять по вкладу «Универсальный РТБ».