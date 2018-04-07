Пожар, эвакуация и чудесное спасение: история одного ЧП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 апр — РИА Новости Крым . Севастопольские спасатели ликвидировали пожар в квартире жилого дома и эвакуировали десять человек, двое из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС России.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже жилого дома по улице Горпищенко. Сначала жильцы пытались своими силами потушить пожар, но не справились и вызвали спасателей.

Последствия пожара в квартире многоэтажного дома в Севастополе

"Сформировав звено газодымозащитной службы, огнеборцы попали в квартиру и приступили к тушению мебели, которая загорелась в одной из комнат. Параллельно с этим спасатели эвакуировали из дома десять человек, двое из которых дети. Также из квартиры, где произошло возгорание, спасатели вынесли на улицу маленькую собаку", — рассказали в МЧС

Собака, спасенная на пожаре в квартире многоэтажного дома в Севастополе

В считанные минуты пожар был локализирован. Его площадь составила 17 кв м, причину возгорания установят эксперты.