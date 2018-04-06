К Чемпионату мира по футболу 2018 в 18 раз вырос спрос на билеты в Екатеринбург

Больше всего иностранных болельщиков собираются прибыть в Екатеринбург из Швеции . Спрос у шведов на перелёты в наш город вырос на 805%.

На втором месте — активные болельщики из Германии . Также в топ-5 испанцы, американцы и датчане. Об этом порталу overtime.life сообщили специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru, проанализировав поисковые запросы на авиабилеты.

Перу и — Сильно вырос спрос на билеты в Екатеринбург из стран, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию : из Египта Израиля . Заинтересованы они стали после того, как участие их футбольных команд в чемпионате было подтверждено.

Мы надеемся, что в ближайшие месяцы спрос на поездки в Екатеринбург будет только расти, — отметила представитель метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол

Добавим, что матчи ЧМ 2018 должны состояться в 11 городах России в период с 13 июня по 16 июля. В Екатеринбурге состоится 4 матча, первый пройдет 15 июня, на следующий день после официального открытия чемпионата. В этот день в столице Урала встретятся команды Египта и Уругвая . Позднее сыграют команды Франция — Перу (21 июня), Япония Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).

Принять гостей готовятся 119 гостиниц и отелей Екатеринбурга, рассчитанных почти на 11 тысяч мест. А также 68 хостелов. Многие гости обращаются в агентства по аренде квартир, так как уже в начале года на июнь было забронировано более 80% номерного фонда.

Для проезда к месту проведения матчей — центральному стадиону — на время проведения мундиаля обновят транспортную схему. Отметим, что болельщики, которые решат остановиться в гостиницах за городом, легко будут добираться в Екатеринбург.

В областном департаменте информполитики сообщили, что в Свердловской области к ЧМ 2018 запустят 32 дополнительных рейса пригородных поездов.

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Екатеринбург готовится к встрече иностранных гостей. В преддверии ЧМ по футболу, который пройдёт в Екатеринбурге летом 2018 года, спрос на билеты в уральскую столицу вырос в разы по сравнению с прошлым годом.

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