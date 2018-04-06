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На одного ростовчанина строят в пять раз больше «квадратов», чем на одного москвича
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На одного ростовчанина строят в пять раз больше «квадратов», чем на одного москвича 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В докризисной реальности российскому стройкомплексу предлагали в своем развитии ориентироваться на показатели Китая, где вводилось по квадратному метру жилья на человека в год. Учитывая, сколько в Поднебесной народу, можно себе представить объемы местного строительства. Сейчас, если исходить из сформулированной главой государства цели ежегодно строить по 120 млн «квадратов», выходят среднедушевые 0,82 квадратного метра. Аналитики ЦИАН изучили статистику с 2010 по 2016 годы и выяснили, в каких городах целевые показатели уже превышены, а где до них — как до Луны.
Из 48 крупнейших городов страны только 18 могут похвастаться тем, что прыгают выше заявленной планки. В лидерах — Ростов-на-Дону, где стройпоказатель на одного жителя — 1,42 квадратного метра, причем почти без учета строительства, которое полным ходом идем в ростовских пригородах — Аксае и Батайске.
На втором месте — Воронеж с показателем 1,18 «квадрата», на третьем — Новосибирск, от которого совсем чуть-чуть отстала Уфа: 1,04 и 0,98 квадратного метра соответственно.
А вот Москва — в самом «подвале» рейтинга. Новая Москва, застройка бывших промзон, ставка на комплексное освоение территорий — все напрасно: 0,27 квадратного метра на человека — столько ежегодно строит Москва. Даже если взять весь столичный регион с сумасшедшими строительными объемами Подмосковья, все равно получается 0,61 «квадрата». Может, программа реновации чуть подправит московские показатели, но до Уфы все равно останется далеко.
В целом средний показатель душевого ввода по городам-миллионникам составляет сегодня 0,75 квадратного метра — это на 41% выше, чем в среднем по стране. То есть 120 млн в год возможны — если по всей России начнут строить примерно столько же, сколько строят сейчас в крупнейших городах. Ключевое слово — если.
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