В Омске ввели в эксплуатацию проблемный дом по улице Волховстроя 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне, 5 апреля, мэрия Омска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию дома по улице Волхостроя. Его строительство началось в 2009 году. Однако через год возведение дома приостановилось из-за банкротства застройщиков. Министерство строительство и ЖКХ региона включило этот дом в перечень «проблемных».
Отметим, что после ввода дома в эксплуатацию квартиры получили 97 обманутых дольщиков. Всего за последние три года в Омской области ввели в эксплуатацию 9 «проблемных» домов. Свои квартиры получили свыше 916 дольщиков. В настоящее время в регионе значится 29 проблемных домов.