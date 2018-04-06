В Омске ввели в эксплуатацию проблемный дом по улице Волховстроя 

АиФ-Омск: последние новости

Крушим стены по закону. Что грозит омичам за незаконную перепланировку

Омской области на ремонт и строительство дорог выделили 106 млн рублей

Реконструкция аэропорта Омск-Фёдоровка может начаться только в 2025 году