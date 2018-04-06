Ещё
Более 300 тульских семей до конца осени переселят из аварийного жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 тульских семей до конца осени переселят из аварийного жилья 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 300 семей, проживающих в Туле в аварийных домах, до конца ноября 2018 года получат квартиры в новостройках. На эти цели в областном и муниципальном бюджетах предусмотрели около 625 млн рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.
"На расселение 36 аварийных домов из бюджета Тульской области выделено 405 млн рублей, из бюджета города — 220 млн Планируется, что в период с 1 июля по 30 ноября 2018 года 310 семей переедут в благоустроенное жилье", — сказали в пресс-службе.
Все квартиры приобретут в новостройках и примут в муниципальную собственность. «Договоренности об этом уже достигнуты с такими строительными организациями, как „Внешстрой“, „Витэсс“, „Ин-Групп“, „РК Строй“, которые имеют хорошую репутацию на тульском рынке недвижимости», — отметил собеседник агентства.
Тулу впервые включили в региональную программу переселения из аварийного жилья. Ранее в ней участвовали преимущественно те районы Тульской области, где оставалось много обветшавших домов, ранее стоявших на балансе предприятий Подмосковного угольного бассейна. «В областном центре аварийки тоже расселяли, но только за счет муниципальных средств. Так в 2017 году квартиры получили 54 семьи», — уточнили в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Расчет налога до 2020 года по кадастровой стоимости может включать понижающие проценты Собянин: Москва продолжит избавляться от незаконных самостроев В Подмосковье предложили выдавать жилье многодетным обманутым дольщикам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост344
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным535
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение