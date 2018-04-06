Названы сроки открытия первого космического отеля

СМИ рассказали, когда откроется первая в мире космическая гостиница

Открытие первого в мире отеля на космической станции запланировано на 2022 год, сообщает портал SpaceNews.

Разработкой гостиницы на модульной орбитальной станции Aurora занимается американская компания Orion Span. Площадь гостиницы будет составлять 42 квадратных метра, на которых смогут разместиться четыре гостя и два члена экипажа.

"Гости будут находиться на орбите в отеле на высоте 320 километров над поверхностью (Земли — ред.), все время пребывая в состоянии невесомости", — заявил генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунгер в интервью журналу Forbes.

По его словам, гости отеля смогут принять участие в экспериментах по выращиванию фруктов и овощей, которые после путешествия они могут забрать с собой в качестве сувенира.

Как сообщает журнал, билет на 12 дней проживания в гостинице будет стоить 9,5 миллиона долларов. Сумма включает в себя три месяца предполетной подготовки, а также трансфер до космической станции и обратно.

Отель будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут, таким образом, гости смогут каждый день наблюдать за 16 восходами и закатами.