Ещё
Возобновлено строительство малоэтажного ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возобновлено строительство малоэтажного ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Возобновлены строительные работы на МЖК «Изумрудная долина», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В целях завершения строительства малоэтажного жилого комплекса «Изумрудная долина», расположенного в дер. Солманово Одинцовского района, Минстроем Московской области совместно с администрацией Одинцовского района была привлечена компания ООО «ФСК „Лидер“ — девелопер с надежной репутацией и высокой активностью на строительном рынке. Финансово-строительная корпорация „Лидер“ выступит в роли организатора и координатора проекта по достройке долгостроя ЖК „Изумрудная долина“. С 26 марта текущего года на строительных площадках третьего, четвертого и седьмого кварталов возобновлены строительные работы», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина.
Уточняется, что МЖК «Изумрудная долина» признан проблемным и находится на контроле Минстроя Московской области в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика ЗАО «Ипотечная компания М-6». Указанная компания в настоящее время включена в Реестр проблемных застройщиков. В рамках данного малоэтажного жилого комплекса застройщиком было начато строительство 47 домов, для чего привлечены денежные средства 870 граждан. Обязательства перед участниками долевого строительства по передаче квартир не были исполнены в установленный срок. В 2015 г. с вводом в эксплуатацию шести жилых домов данного жилого комплекса были обеспечены права 170 граждан.
«В рамках своих компетенций ФСК «Лидер» будет осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств для обеспечения ввода в эксплуатацию 11 жилых домов квартала №3, двух жилых домов в квартале №4 и 10 жилых домов в квартале №7. Финансирование объектов долгостроя планируется с привлечением сторонних инвесторов. По информации девелопера, в настоящее время ведется установка дверей в доме №34; в домах №33, №36, №39 и №42 двери уже установлены. Также в домах №39 и №42 установлены котлы, а в доме №33 продолжается их установка. 12 домов данного жилого комплекса находятся в высокой степени строительной готовности, на их достройку требуется порядка 300 млн руб.», — отметили в пресс-службе.
По словам М. Фомина, с завершением строительства домов третьего, четвертого и седьмого кварталов будут обеспечены права всех оставшихся 700 пострадавших граждан-соинвесторов.
Агентство «Москва»: последние новости
Четыре дома по программе реновации подготовлены к заселению в западном округе Москвы Роспотребнадзор: Выявлено почти 540 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост360
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах34
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова7
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным543
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение