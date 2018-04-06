Возобновлено строительство малоэтажного ЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском районе

Возобновлены строительные работы на МЖК «Изумрудная долина», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В целях завершения строительства малоэтажного жилого комплекса «Изумрудная долина», расположенного в дер. Солманово Одинцовского района, Минстроем Московской области совместно с администрацией Одинцовского района была привлечена компания ООО «ФСК „Лидер“ — девелопер с надежной репутацией и высокой активностью на строительном рынке. Финансово-строительная корпорация „Лидер“ выступит в роли организатора и координатора проекта по достройке долгостроя ЖК „Изумрудная долина“. С 26 марта текущего года на строительных площадках третьего, четвертого и седьмого кварталов возобновлены строительные работы», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина

Уточняется, что МЖК «Изумрудная долина» признан проблемным и находится на контроле Минстроя Московской области в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика ЗАО «Ипотечная компания М-6». Указанная компания в настоящее время включена в Реестр проблемных застройщиков. В рамках данного малоэтажного жилого комплекса застройщиком было начато строительство 47 домов, для чего привлечены денежные средства 870 граждан. Обязательства перед участниками долевого строительства по передаче квартир не были исполнены в установленный срок. В 2015 г. с вводом в эксплуатацию шести жилых домов данного жилого комплекса были обеспечены права 170 граждан.

«В рамках своих компетенций ФСК «Лидер» будет осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств для обеспечения ввода в эксплуатацию 11 жилых домов квартала №3, двух жилых домов в квартале №4 и 10 жилых домов в квартале №7. Финансирование объектов долгостроя планируется с привлечением сторонних инвесторов. По информации девелопера, в настоящее время ведется установка дверей в доме №34; в домах №33, №36, №39 и №42 двери уже установлены. Также в домах №39 и №42 установлены котлы, а в доме №33 продолжается их установка. 12 домов данного жилого комплекса находятся в высокой степени строительной готовности, на их достройку требуется порядка 300 млн руб.», — отметили в пресс-службе.

По словам М. Фомина, с завершением строительства домов третьего, четвертого и седьмого кварталов будут обеспечены права всех оставшихся 700 пострадавших граждан-соинвесторов.