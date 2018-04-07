Авиабилеты из Нижнего Новгорода подорожали в первом квартале 2018 года 

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал изменение цен на авиабилеты из Нижнего Новгорода в первом квартале 2018 года.
Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на внутренних направлениях с вылетом из Нижнего Новгорода в течение первых трех месяцев составила 10 120 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года.
Международные перелеты подорожали на 2% (с 25 090 до 25 550 рублей). Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом— класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в январе, феврале и марте.
Отметим, средняя стоимость авиабилетов для российских пассажиров как на внутренних, так и на международных направлениях снижалась с четвертого квартала 2016 года.
Результаты первого квартала 2018-го сигнализируют о завершении этого тренда и возвращении стоимости авиабилетов к росту. Примечательно, что билеты с вылетом из Нижнего Новгорода подорожали не так сильно, как их стоимость изменилась на федеральном уровне. Билеты с вылетом из всех городов РФ на внутренние рейсы подорожали по итогам первого квартала на 13%, на международные — на 4,3%. «Наблюдаемое ранее снижение цен было связано с комплексом причин: это и профицит провозных емкостей, и распространение невозвратных и безбагажных тарифов, и развитие низкобюджетных авиакомпаний. Первые два фактора существенно ослабили свое влияние в начале 2018 года, что привело к закономерному увеличению стоимости перелетов. Вместе с этим мы не считаем, что подорожание может оказать существенное влияние на активность пассажиров. Предлагаемые лоукостерами и другими авиакомпаниями тарифы, особенно при заблаговременной покупке и на внутренних направлениях, по-прежнему остаются весьма демократичными», — комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.