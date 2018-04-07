Авиабилеты из Нижнего Новгорода подорожали в первом квартале 2018 года

Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал изменение цен на авиабилеты из Нижнего Новгорода в первом квартале 2018 года.

Средняя стоимость приобретенных пассажирами билетов на внутренних направлениях с вылетом из Нижнего Новгорода в течение первых трех месяцев составила 10 120 рублей, что на 4% больше аналогичного периода 2017 года.

Международные перелеты подорожали на 2% (с 25 090 до 25 550 рублей). Средняя стоимость посчитана на основе билетов эконом— класса туда-обратно для взрослого пассажира, полеты по которым состоялись в январе, феврале и марте.

Отметим, средняя стоимость авиабилетов для российских пассажиров как на внутренних, так и на международных направлениях снижалась с четвертого квартала 2016 года.