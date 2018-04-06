«Не пустите в квартиру — отключим газ». Угрожающее объявление обнаружили жители улицы Ванеева

Объявление, вывешенное в подъездах дома № 104 корпус 1 по улице Ванеева, гласит, что на крыше и чердаке идут ремонтные работы с 4 по 25 апреля. Рабочий день — с 9:00 до 18:00.

— Просьба всех быть дома, чтобы обеспечить попадание во все квартиры. В случае непопадания хотя бы в одну квартиру отключено будет все газовое оборудование, — говорится в сообщении ОАО «ДК Советского района».

Объявление повергло в шок жителей дома. Во-первых, в пятиэтажной четырехподъездной хрущевке какая-нибудь квартира обязательно окажется недоступной — и всем страдать? Во-вторых, ждать дома коммунальщиков три недели — нереально. В третьих, не надо иметь юрилического образования, чтобы понять, сто это незаконно.

— Я в ужасе. У нас не только газовая плита, на которой готовим еду, но ещё и газовая колонка, от которой нагревается вода. Т.е. они предлагают всем жильцам сидеть безвылазно дома? А если я с ребёнком буду гулять в это время или в магазин пойду? А если люди работают, им что — отпуск брать? — написала undina на форуме NN.ru. — У нас есть квартиры, где люди просто не живут, там вяло текущий ремонт, могут и по 2 месяца не появляться, —

Корреспондент NN.ru обратился за разъяснениями в домоуправляющую компанию Советского района. Там ответили, что кто-то из сотрудников, мягко говоря, перестарался и имеет проблемы с оформлением своих мыслей на бумаге.

— В доме № 104/1 по ул. Ванеева с 4 по 25 апреля проводятся ремонтные работы на оголовках вентиляционных каналов. Конечно, жителям не нужно непрерывно находиться в квартирах всё это время. Специализированная организация, которая проводит ремонт, разместит уточняющее объявление, — сообщили в пресс-службе ДУКов. — После выполнения всех работ, в квартирах необходимо проверить исправность тяги вентканалов и убедиться в их полной работоспособности. Именно для проведения этой проверки систем вентиляции жителям необходимо обеспечить доступ в квартиры специалистов. О точной дате проверки будет размещено дополнительное объявление.